Oggi, giovedì 14 maggio 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti e quelli che sono rimasti più a lungo senza uscire, ovvero i numeri ritardatari. Sono stati inoltre comunicati i jackpot aggiornati per il Superenalotto e le vincite più alte registrate nell’estrazione di oggi. La pubblicazione include anche una lista completa dei numeri estratti e delle combinazioni vincenti di questa giornata.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 14 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 106 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Febbraio 2026

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