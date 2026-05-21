Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 21 maggio 2026

Oggi, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20:30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti i cinque numeri vincenti su un totale di 40 possibili. Questa estrazione permette ai partecipanti di tentare di vincere una casa indovinando correttamente i numeri sorteggiati. L’estrazione si è svolta in una sede dedicata e i numeri sono stati comunicati subito dopo l’evento.

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Estrazione VinciCasa oggi 21 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 20 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 19 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 18 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 16 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 21 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 aprile 2026 VinciCasa, nessuna casa assegnata nell’estrazione del 18 maggioVinciCasa non assegna alcun immobile nella combinazione del 18 maggio, mentre premia le fasce minori mentre prosegue la corsa al '5'. gioconews.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it