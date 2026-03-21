Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 21 marzo 2026

L’estrazione di VinciCasa di oggi, 21 marzo 2026, si è svolta alle 20,30. Durante l’evento sono stati estratti i numeri vincenti, che consentono ai partecipanti di tentare di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. L’estrazione si è svolta come previsto, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.

Estrazione VinciCasa oggi 21 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 20 MARZO 2026 ESTRAZIONE 19 MARZO 2026 ESTRAZIONE 18 MARZO 2026 ESTRAZIONE 17 MARZO 2026 ESTRAZIONE 16 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 21 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 febbraio 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 18 marzo; Nessun 5 nell’estrazione VinciCasa di giovedì 12 marzo; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 marzo 2026; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 11 marzo. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it L'estrazione del gioco VinciCasa di oggi in direttaVinciCasa è una lotteria che fa parte dell’offerta giochi Win for Life ed ha avuto la sua prima estrazione nel luglio 2014. La differenza rispetto ad altre lotterie consiste nel fatto che vincendo il ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 76 di martedì 17 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook