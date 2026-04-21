Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 21 aprile 2026
Oggi, 21 aprile 2026, alle ore 20:30, si svolge l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta e rappresentano l’evento principale della serata, con i partecipanti che sperano di indovinare i numeri estratti per portarsi a casa il premio. L’estrazione si svolge come di consueto, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti in questa comunicazione.
Estrazione VinciCasa oggi 21 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 21 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 20 APRILE 2026 ESTRAZIONE 19 APRILE 2026 ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 21 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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