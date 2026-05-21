Estrae un’arma in auto e ferisce accidentalmente l’amico | 22enne ai domiciliari
Un giovane di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver accidentalmente ferito un amico durante una serata in discoteca. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto all’interno di un’auto, quando il ragazzo ha estratto un’arma e ha sparato. La procura di Prato ha disposto l’arresto. La vittima è stata ferita ed è stata soccorsa, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.
CALENZANO – Un colpo di pistola esploso all’interno di un’auto dopo una serata in discoteca, un giovane ferito e un arresto disposto dalla procura di Prato. È questo il quadro ricostruito dagli investigatori dopo quanto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso a Calenzano. Secondo quanto emerso dalle indagini, quattro ragazzi di nazionalità albanese stavano rientrando dopo una serata trascorsa in discoteca quando, durante il tragitto a bordo di una Volkswagen Polo, uno dei giovani avrebbe estratto una pistola facendo partire accidentalmente un colpo. Il proiettile ha raggiunto un ragazzo di 20 anni ferendolo nella parte bassa del corpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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