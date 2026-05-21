Estrae un’arma in auto e ferisce accidentalmente l’amico | 22enne ai domiciliari

Un giovane di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver accidentalmente ferito un amico durante una serata in discoteca. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto all’interno di un’auto, quando il ragazzo ha estratto un’arma e ha sparato. La procura di Prato ha disposto l’arresto. La vittima è stata ferita ed è stata soccorsa, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui