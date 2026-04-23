Pretende soldi dalla madre minacciandola ed aggredendola | ai domiciliari un 22enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un giovane di 22 anni con l'accusa di aver minacciato e aggredito la madre, cercando di ottenere denaro. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari, dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e violazione di un divieto di avvicinamento. L'intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione di comportamenti aggressivi nei confronti della donna.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 22enne, residente nel capoluogo etneo con le accuse di "maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minacce e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa". Una chiamata al 112 ha segnalato una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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