La Russia continua a rappresentare una minaccia diretta e duratura per la NATO, secondo le autorità dell’Estonia. Le dichiarazioni ufficiali descrivono un tentativo di creare instabilità nella regione, come risposta alle tensioni attuali. Le autorità sottolineano che le attività russe sono percepite come una sfida costante alla sicurezza dell’alleanza, con un focus particolare sulle strategie di destabilizzazione e sulle azioni militari nella zona. La situazione viene monitorata con attenzione dalle nazioni alleate, che ribadiscono il loro impegno a garantire la stabilità.

“La Russia rimane la minaccia diretta e a lungo termine per la Nato. Ciò a cui stiamo assistendo, tra cui interferenze Gps, attività di disturbo, incidenti con droni, attacchi informatici, operazioni di intelligence, tentativi di sabotaggio e retorica aggressiva del Cremlino, fa parte di un più ampio schema di comportamento ostile russo volto a mettere alla prova la risolutezza della Nato e a creare instabilità”. Lo dice a LaPresse il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. “Al momento non riteniamo che la Russia intenda lanciare un attacco militare diretto contro alcun membro della Nato. Una ragione importante di ciò è proprio che la difesa e la deterrenza sono credibili e forti” e Mosca “comprende che qualsiasi attacco contro la Nato fallirebbe e innescherebbe una risposta unitaria degli alleati”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Estonia: “La Russia resta una minaccia diretta per la Nato, vuole creare instabilità”

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NATO Nation Attacks Zelensky & Team; Dubs Russia Threat Claims As 'Bulls**t' | Kyiv Stunned

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