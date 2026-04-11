In Russia si discute della possibilità di sviluppare una super app nazionale destinata al controllo dello spazio digitale. Di recente, una donna di San Pietroburgo ha deciso di abbandonare il suo impiego per evitare di installare questa applicazione sul telefono. Inoltre, in alcune università russe, gli studenti sono stati informati che potrebbero non essere autorizzati a sostenere gli esami se non scaricano l’applicazione richiesta.

Una donna di San Pietroburgo ha lasciato il lavoro per non dover installare un’app sul telefono. In diverse università russe, gli studenti rischiano di non poter sostenere gli esami se non la scaricano. In alcune scuole, i genitori sono obbligati a usare quell’app specifica per comunicare con gli insegnanti. L’app si chiama Max, è il tentativo del Cremlino di costruire una piattaforma digitale nazionale sul modello cinese: un’unica infrastruttura attraverso cui comunicare, lavorare, pagare, accedere ai servizi pubblici. Il problema, si capisce, è che non si tratta solo di tecnologia. Da mesi le autorità russe spingono, e in alcuni casi costringono, cittadini, studenti e lavoratori a migrare su Max, una piattaforma sviluppata dal gruppo VKontakte (VK), controllato dallo Stato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia vuole creare una super app nazionale per controllare lo spazio digitale

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