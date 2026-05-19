La Nato abbatte un drone ucraino in Estonia L’imbarazzo di Kiev | L’ha deviato la Russia
Nella regione dell’Estonia, la Nato ha abbattuto un drone che si trovava sui cieli del paese. Si tratta di un dispositivo che, a differenza di quelli abbattuti in passato, non era di provenienza russa ma ucraina. La notizia ha suscitato reazioni da parte di Kiev, che ha dichiarato che il drone è stato deviato dalla Russia. Finora, sono stati segnalati numerosi episodi simili nella stessa area, con droni di origine russa abbattuti in varie occasioni.
La Nato ha abbattuto un drone vagante sui cieli dell’Estonia. La novità rispetto alle decine di casi avvenuti negli ultimi mesi sui cieli dell’Est Europa è che il velivolo abbattuto non era russo, ma ucraino. Lo hanno confermato sia Tallinn che Kiev. È la prima volta che si verifica un caso del genere. Ad entrare in azione per abbattere il drone nell’ambito del dispositivo di difesa Nato è stato un jet romeno. Il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha detto che si trattava con ogni probabilità di un drone ucraino diretto verso la Russia occidentale. Kiev colpisce ormai costantemente in profondità sul territorio di Mosca, e il ministero della Difesa russo ha detto di aver abbattuto solo questa notte oltre 300 droni ucraini su diverse parti del Paese. 🔗 Leggi su Open.online
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