La Nato abbatte un drone ucraino in Estonia L’imbarazzo di Kiev | L’ha deviato la Russia

Nella regione dell’Estonia, la Nato ha abbattuto un drone che si trovava sui cieli del paese. Si tratta di un dispositivo che, a differenza di quelli abbattuti in passato, non era di provenienza russa ma ucraina. La notizia ha suscitato reazioni da parte di Kiev, che ha dichiarato che il drone è stato deviato dalla Russia. Finora, sono stati segnalati numerosi episodi simili nella stessa area, con droni di origine russa abbattuti in varie occasioni.

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