Estate si punta ad un nuovo record e 4mila assunzioni | ecco il bando per rafforzare le attività turistiche

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate si punta a raggiungere un nuovo record di presenze e sono previste circa 4.000 assunzioni nel settore turistico. È stato pubblicato un nuovo “Bando Turismo” che mira a supportare le imprese ricettive attraverso uno strumento finanziario dedicato agli investimenti. Questa iniziativa si rivolge alle attività del comparto, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e favorire la ripresa delle attività legate al turismo. Il bando rimane aperto per la presentazione delle domande di partecipazione.

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Nuovo “Bando Turismo” destinato a sostenere gli investimenti delle imprese ricettive attraverso uno strumento finanziario dedicato. Un ulteriore investimento per un settore in fortissima crescita e che dal post-covid è letteralmente esploso in termine di visite e permanente. Si punta alla soglia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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