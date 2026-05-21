Estate si punta ad un nuovo record e 4mila assunzioni | ecco il bando per rafforzare le attività turistiche

Durante l’estate si punta a raggiungere un nuovo record di presenze e sono previste circa 4.000 assunzioni nel settore turistico. È stato pubblicato un nuovo “Bando Turismo” che mira a supportare le imprese ricettive attraverso uno strumento finanziario dedicato agli investimenti. Questa iniziativa si rivolge alle attività del comparto, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e favorire la ripresa delle attività legate al turismo. Il bando rimane aperto per la presentazione delle domande di partecipazione.

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