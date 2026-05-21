Estate si punta ad un nuovo record e 4mila assunzioni | ecco il bando per rafforzare le attività turistiche
Durante l’estate si punta a raggiungere un nuovo record di presenze e sono previste circa 4.000 assunzioni nel settore turistico. È stato pubblicato un nuovo “Bando Turismo” che mira a supportare le imprese ricettive attraverso uno strumento finanziario dedicato agli investimenti. Questa iniziativa si rivolge alle attività del comparto, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e favorire la ripresa delle attività legate al turismo. Il bando rimane aperto per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nuovo “Bando Turismo” destinato a sostenere gli investimenti delle imprese ricettive attraverso uno strumento finanziario dedicato. Un ulteriore investimento per un settore in fortissima crescita e che dal post-covid è letteralmente esploso in termine di visite e permanente. Si punta alla soglia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Détroit d'Ormuz : la traversée du cargo géant Merete Maerks
Sullo stesso argomento
Il parco fluviale si rifà il look per l'estate, ecco il nuovo bando: non solo food truck, ma anche piccoli chioschi in legnoIl parco fluviale di Santa Sofia si prepara ad accogliere cittadini e turisti per la stagione estiva 2026 con una veste rinnovata.
Guide turistiche: ecco come partecipare al bando via InPa? Cosa scoprirai Come caricare correttamente i titoli di studio sul portale InPa? Quali sono le tre fasi obbligatorie per superare l'esame nazionale?...
Rafa #Obrador ha convinto il #Torino con le sue prestazioni e il gol segnato contro il #Cagliari, ma il suo futuro resta incerto. #Cairo considera troppo alti i nove milioni richiesti dal Benfica e punta a trattare uno sconto per il riscatto in estate x.com
Per i velisti di Punta Ala Volevo sapere se c'è qualche armatore con barca a vela di 12 metri in su di Punta Ala se per caso è interessato ad un evento per sabato prossimo, piccola veleggiata con persone a bordo, ovviamente il disturbo è retribuito facebook
[Vitiello] Da Igli Tare a Giorgio Furlani, tutti sono sotto scrutinio, e tra una settimana avremo un quadro più chiaro della possibile ristrutturazione del club. Stiamo aspettando l'ultima giornata di stagione, quando la qualificazione per la Champions League potre reddit