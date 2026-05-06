Guide turistiche | ecco come partecipare al bando via InPa

È stata pubblicata una procedura per partecipare al bando destinato alle guide turistiche tramite il portale InPa. La guida fornisce indicazioni passo dopo passo su come caricare correttamente i titoli di studio necessari per la candidatura. Inoltre, vengono illustrate le tre fasi obbligatorie che i candidati devono seguire per superare l'esame nazionale, senza dettagli sulle modalità di svolgimento o sui criteri di valutazione.

? Cosa scoprirai Come caricare correttamente i titoli di studio sul portale InPa?. Quali sono le tre fasi obbligatorie per superare l'esame nazionale?. Perché solo l'1,8% dei candidati riesce a ottenere l'abilitazione?. Come cambia il lavoro della guida con l'iscrizione all'Elenco Nazionale?.? In Breve Scadenza domande tramite portale InPa entro le ore 13:00 del 19 maggio 2026.. Requisito lingua straniera livello B2 per superare la prova orale di selezione.. Soglia minima di 25 punti su 40 necessaria in ciascuna delle tre prove.. Solo l'1,8% dei candidati della precedente sessione ha superato l'intero esame..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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