Il parco fluviale si rifà il look per l' estate ecco il nuovo bando | non solo food truck ma anche piccoli chioschi in legno

Il parco fluviale di Santa Sofia si appresta ad aprire la stagione estiva 2026 con un nuovo progetto di riqualificazione. Il Comune ha pubblicato un bando per l’assegnazione di spazi dedicati alla somministrazione di cibo, includendo non solo i tradizionali food truck, ma anche piccoli chioschi in legno. La riqualificazione riguarda sia l’aspetto estetico che la gestione degli spazi dedicati all’accoglienza dei visitatori.

Il parco fluviale di Santa Sofia si prepara ad accogliere cittadini e turisti per la stagione estiva 2026 con una veste rinnovata. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato il rilancio del bando per l’assegnazione di un posteggio in località Brusatopa, introducendo novità sostanziali che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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