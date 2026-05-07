Grandi nomi per il ' Festival del Nerd 2026' | Helsinki de ' La Casa di Carta' Cristina D’Avena e Giorgio Vanni

Oggi nella Sala Giunta di Palazzo di Città si è svolta la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Festival del Nerd 2026. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Festival del Nerd con il supporto del Comune di Foggia e della Regione Puglia, si terrà nel corso dell’anno. Tra gli ospiti annunciati ci sono attori di serie televisive, cantanti e ospiti speciali legati al mondo dei fumetti e dello spettacolo.

Questa mattina si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Festival del Nerd, manifestazione organizzata dall’Associazione Festival del Nerd in collaborazione con il Comune di Foggia e numerosi altri partners – Regione Puglia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Festival del Nerd 2026 a Foggia, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Darko Peric de La Casa di carta, Lorenzo Branchetti le star della decima edizioneFestival del Nerd 2026 a Foggia, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Darko Peric de La Casa di carta, Lorenzo Branchetti le star della decima edizione... Leggi anche: Cristina D’Avena protagonista della Pasqua del "Kids Family Festival", insieme al Crazy Farm Show Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: NaonisCon 2026: Pordenone Games & Comics torna con la grande festa nerd del Friuli Venezia Giulia; Svelati i nomi che comporranno la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival; Cosenza Comics and Games 2026: Mission Multiverse accende Rende con cosplay, fumetti e cultura nerd; Mafalda e Pimpa insieme a Roma: la storica mostra di Quino e Altan arriva all’ARF! Festival 2026. Il festival dei grandi nomi. Da Pera Toons a MarzanoCi sarà anche Pera Toons al Festival del libro che dal 21 febbraio all’8 marzo attirerà come sempre tantissimi visitatori, in particolare studenti. Ma non solo. Ad Alessandro Perugini, fumettista, ... lanazione.it Tre giorni di fumetti, cosplay, gaming, manga: il Festival del Nerd di Foggia celebra la 10ª edizioneDal 22 al 24 maggio, per le vie del centro di Foggia, si svolgerà la decima edizione del Festival del Nerd, che quest’anno celebra un traguardo importante e simbolico, confermandosi come uno degli app ... foggiacittaaperta.it Il Festival del Nerd è gratuito, così come dieci anni fa. Al Teatro Giordano però quest’anno ci sono degli eventi speciali, con biglietto. Il 22 Mario Sturniolo, Jeff Sisti, Stefano con la Esse e Mr. Cardillo, il 24 Marco e Ciccio Merrino con Sdrumox. E per i dieci anni - facebook.com facebook La Giunta Comunale di #Foggia torna al completo, approvati il PEG e i contributi per Primo Maggio, Festival del Nerd, Fiori Blu, Monde, Moue e Centro Missionario x.com