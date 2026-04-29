Pirati magia e spettacoli gratis | il 1° maggio al Castello di Santa Severa

Il 1° maggio il Castello di Santa Severa ospiterà un evento dedicato a pirati, magia e spettacoli gratuiti. L'iniziativa è rivolta a famiglie e bambini, che potranno partecipare a un programma di attività e intrattenimenti nel contesto storico del castello. L'evento, che si svolgerà durante la giornata di festa, prevede momenti di spettacolo e divertimento senza obbligo di acquisto o prenotazione.

Santa Marinella, 29 aprile 202 6- Il 1° maggio il Castello di Santa Severa si trasforma in un porto fantastico pronto a far salpare grandi e piccoli verso un viaggio straordinario tra avventura, spettacolo e magia. Con ingresso gratuito, prende vita Il Galeone dei Pirati – Rotta verso l’Avventura, a cura di Sasselles show un evento immersivo che promette un’intera giornata di emozioni tra adrenalina, fantasia e divertimento per tutta la famiglia. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione culturale del Castello, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile e vivo per cittadini e visitatori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Pasqua e Pasquetta al Castello di Santa Severa: il calendario completo degli eventiSanta Marinella, 2 aprile 2026 – Il Castello di Santa Severa si prepara ad accogliere il pubblico per le festività pasquali con due giornate di... Castello di Santa Severa: il 19 marzo ingresso gratuito al Museo per padri e figliSanta Marinella, 16 marzo 2026 – In occasione della festa del papà, il Castello di Santa Severa celebra la ricorrenza con un’iniziativa speciale... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 1 maggio al Castello di Santa Severa: salpa il Galeone dei Pirati, tra avventura e meraviglia. 1 maggio al Castello di Santa Severa: salpa il Galeone dei Pirati, tra avventura e meravigliaNewTuscia – SANTA MARINELLA – Il 1° maggio il Castello di Santa Severa si trasforma in un porto fantastico pronto a far salpare grandi e piccoli verso un viaggio straordinario tra avventura, spettac ... newtuscia.it Il castello di Santa Severa si anima: circo dei sogni, zucchero filato e magia gratuita per il 25 aprileIl castello di Santa Severa si prepara per il 25 aprile ad un viaggio straordinario attraverso un’esplosione di colori, adrenalina e dolcezza pronta a trasportare il pubblico in un autentico regno inc ... civonline.it