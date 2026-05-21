Nelle aziende italiane del settore cartario, si sono verificati cambiamenti nelle posizioni di vertice con l’ingresso di donne in ruoli di rilievo. Di recente, una società del settore ha annunciato la nomina di una donna come direttore delle operazioni degli stabilimenti toscani, che producono carta tissue per marchi privati. Con questa nomina, il numero di donne in posizioni di leadership all’interno dell’azienda sale a tre.

Vertici in "rosa" alla guida degli stabilimenti toscani di Essity. Con la nomina di Valentina Trombetti come operations director degli stabilimenti di Porcari e Collodi, specializzati nella produzione di carta tissue per i marchi privati, salgono a tre le donne in ruoli chiave dell’azienda. Valentina Trombetti affianca infatti Stefania Pardini, site director dello stabilimento di Altopascio e Rugiada Cacciatore, Operations Manager dello stabilimento di Collodi, entrambe nominate a inizio 2025: con tre donne alla guida dei propri siti industriali nel cuore della Toscana manifatturiera, Essity promuove una visione che va ben oltre la strategia organizzativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Essity, donne al comando . Trombetti nominata operations director

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