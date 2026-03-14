Lilt Perugia | donne al comando per fermare i tumori

Venerdì 13 marzo, nel Palazzo della Provincia di Perugia, è stata ufficialmente presentata la nuova sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). L’evento ha segnato il ritorno dell’associazione nella città, con la partecipazione di rappresentanti locali e il coinvolgimento di donne al comando per sensibilizzare e contrastare i tumori.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) torna ufficialmente attiva a Perugia con una nuova sezione provinciale, presentata venerdì 13 marzo nel Palazzo della Provincia. La struttura, guidata quasi interamente da donne, punta a potenziare gli screening e il supporto ai pazienti in un territorio dove la prevenzione oncologica è ancora critica. Il rilancio avviene in un momento di cambiamento demografico ed economico: l’incidenza dei tumori sale, ma la mortalità scende grazie alle diagnosi precoci. Le istituzioni umbre hanno già predisposto un piano sociosanitario che estende gli screening mammografici fino ai 49 anni. Una rete femminile per la salute del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lilt Perugia: donne al comando per fermare i tumori Articoli correlati Lilt Perugia: nuova sede per sconfiggere i tumoriLa nascita della nuova sede provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori a Perugia segna un punto di svolta nella sanità umbra, con... Lotta ai tumori: nasce la Lilt provinciale di PerugiaSarà presentata venerdì 13 marzo alle 11, nella Sala ‘Falcone - Borsellino’ del Palazzo della Provincia di Perugia, la nascita e l’avvio operativo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lilt Perugia Discussioni sull' argomento Perugia, nasce la Lilt provinciale: prevenzione e impegno nella lotta ai tumori; Tumori, nasce la Lilt provinciale di Perugia; Nasce la Lilt provinciale di Perugia. Tumori, nasce la Lilt provinciale di Perugia(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Dopo anni di assenza torna a radicarsi nel territorio perugino la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Con la nascita della Lilt provinciale di Perugia prende ufficia ... msn.com Prevenzione gratuita: Perugia accoglie il truck della salute #diagnosiprecoce #FrancescoZaffini #Inrete #LeggediBilancio #LILT #Lipoproteinaa #medicinadigenere #PiazzadellaRepubblica #Prevenzionegratuita #RegioneUmbria #Salutecardiovascolare #sa - facebook.com facebook