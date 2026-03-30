Donazioni rituali e potere al femminile | chi c' è al comando dei club per sole donne di Arezzo

A Arezzo sono attive diverse associazioni composte esclusivamente da donne, tra cui Soroptimist, Inner Wheel, Fidapa e Ammi. Queste organizzazioni si dedicano a realizzare iniziative sociali e a promuovere l'empowerment femminile attraverso attività e progetti specifici. La presenza di queste realtà rappresenta una presenza significativa nel panorama associativo locale, con numerose donne coinvolte in ruoli di leadership e partecipazione.

Campane, candele e passaggio del collare. Viaggio in 4 realtà associazionistiche aretine: chi sono le socie e chi le sta guidando Decine e decine di figure di donne aretine organizzate con la finalità di realizzare progetti sociali, oltre che contribuire all'empowerment femminile. Facce nuove, riti antichi, 6 club in provincia. Chi sono i rotariani di Arezzo e chi c'è al comando Cosa c'è dietro il boom dei Lions club nell'Aretino? Chi sono i soci e chi c'è al comando Arriva un nuovo maxi store ad Arezzo. E poi parcheggio e uffici: il dettaglio del progetto Sette anni in fabbrica ad Arezzo, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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