Essere o non essere | spettacolo con Sergio Vespertino al Nuovo Teatro Val D’Agrò

A Santa Teresa Riva (Me) si svolge l’ultimo spettacolo della stagione del Nuovo Teatro Val D’Agrò, diretto da Cettina Sciacca. L’evento vede protagonista l’attore Sergio Vespertino impegnato in una rappresentazione tratta da “Essere o non essere”, uno dei classici di Shakespeare. La performance conclude una serie di spettacoli dedicati alle drammaturgie dell’autore inglese, con particolare attenzione alle origini e ai processi creativi delle sue opere. L’appuntamento attira un pubblico interessato alla rappresentazione teatrale e ai testi shakespeariani.

Grande attesa a Santa Teresa Riva (Me) per l’ultimo appuntamento che conclude in bellezza, sulla fascinazione delle drammaturgie di Shakespeare e della loro genesi creativa, la stagione del Nuovo Teatro Val D’Agrò guidata da Cettina Sciacca, che ne cura la direzione artistica.L’appuntamento è per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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