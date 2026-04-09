Cirasedda non abita più qui | drammaturgia contemporanea al Nuovo Teatro Val d’Agrò
Al Nuovo Teatro Val d’Agrò debutta “Cirasedda non abita più qui”, una produzione che affronta temi legati all’infanzia e alle relazioni familiari. La drammaturgia racconta la storia di un bambino che, nonostante le assenze della madre, prova un amore profondo e complesso. La narrazione si ispira a vicende di cronaca recenti, offrendo uno sguardo crudo e autentico su esperienze di fragilità e resilienza.
La storia di un’infanzia fragile e potente, il racconto di un bambino che ama la sua mamma anche - e nonostante - le sue assenze: una riflessione intensa e quanto mai attuale sull’amore filiale che riporta alla mente episodi di cronaca recentissima.Tutto questo è “Cirasedda non abita più qui” con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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