Un amore di peso | commedia brillante al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva si tiene una commedia brillante intitolata “Un amore di peso” nel quadro della rassegna “Fuori programma” del cartellone 2026, curata da Cettina Sciacca. La rappresentazione fa parte di una selezione di proposte teatrali considerate tra le più significative del panorama nazionale e si svolge nell’ambito delle iniziative programmate per la stagione.

La trama è scoppiettante: Giorgio, già innamorato della sua capa, la bellissima Lara, è "vittima" di un colpo di fulmine che gli fa perdere la testa per Carla. Una situazione imprevista, viste le differenze "caloriche" e sociali fra i due, e che costringeranno il protagonista, aiutato dall'amico Mario, a difendere la purezza del suo sentimento dal pregiudizio della gente. In scena sono Marco Cavallaro (regista della pièce), Stella Pecollo, Rosario Petix e Valentina Stredini. Scene e costumi di Lollo Zollo Art e Marco Maria Della Vecchia; aiuto regia e assistente Stefania Bassino e Teresa Calabrese; coreografie di Fabrizio Angelini.

Marco Cavallaro al Teatro Boni in Un amore di pesoNuovo appuntamento ad Acquapendente con la stagione del Teatro Boni, diretta da Sandro Nardi, che dà il via al suo intenso mese conclusivo.Domenica 1° marzo 2026, alle ore 17:30, il sipario si apre su ... newtuscia.it

