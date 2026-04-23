Malviventi fanno saltare il bancomat | terrore tra i residenti per l' esplosione - VIDEO

Nella notte, nel centro di Marigliano, una banda di ladri ha fatto esplodere un bancomat, creando scompiglio tra i residenti. L'esplosione ha causato danni e ha svegliato la comunità, che si è trovata di fronte alla scena di un furto violento. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l'accaduto. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Si è svegliata nel terrore la città di Marigliano dove nel cuore della notte una banda di ladri ha fatto esplodere un bancomat in pieno centro. I malviventi sono entrati in azione verso le 3 ed avrebbero usato diversi ordigni. Alcuni testimoni, infatti, raccontano di aver sentito diverse.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione. Esplosione choc a Pineto: banditi fanno saltare bancomat e fuggonoTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Doppio botto nella notte, i ladri fanno saltare il bancomat di Unicredit; Casalpusterlengo. Malviventi fanno saltare bancomat, alcuni testimoni applaudono – VIDEO; Casalpusterlengo, l'esplosione del bancomat e i ragazzi della movida che incitano i malviventi; Boato assordante nella notte, commando fa saltare lo sportello Unicredit a Casalpusterlengo. Malviventi fanno saltare il bancomat: terrore tra i residenti per l'esplosione - VIDEOSi è svegliata nel terrore la città di Marigliano dove nel cuore della notte una banda di ladri ha fatto esplodere un bancomat in pieno centro. I malviventi sono entrati in azione verso le 3 ed avrebb ... napolitoday.it Casalpusterlengo. Malviventi fanno saltare bancomat, alcuni testimoni applaudono – VIDEO(mi-lorenteggio.com) Casalpusterlengo, 18 Aprile 2026 – Tra l’una e le due dell’altra notte, un gruppo di malviventi esperti ha assaltato lo sportello automatico della filiale Unicredit di via Garibal ... mi-lorenteggio.com Assalto nella notte: malviventi fanno saltare la cassaforte. Paura a Sala Consilina. Nel mirino la filiale Compass di località Tressanti. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina Gli investigatori stanno - facebook.com facebook