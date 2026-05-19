La Russia ha avviato una serie di esercitazioni militari di tre giorni che coinvolgono armi nucleari, mentre l’Ucraina ha aumentato le operazioni con droni contro obiettivi russi. Nel frattempo, il presidente russo si trova in Cina per incontri ufficiali, mentre si intensificano le tensioni tra i due paesi. La situazione vede un incremento delle attività militari e diplomatiche che coinvolgono entrambe le nazioni in un periodo di crescente instabilità.

“Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso di minaccia diaggressione”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Le manovre arrivano in una fase di crescente tensione sul fronte della guerra e mentre Mosca continua a ribadire lacentralità della deterrenza nucleare nella propria strategia militare. Nella notte, secondo il ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto315 droni ucrainiin volo su diverse regioni del Paese. I velivoli senza pilota hanno interessato Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov, Smolensk, Tula, la regione di Mosca, la Crimea e il Mar d’Azov. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia-Ucraina, esercitazioni nucleari e droni: Putin vola in Cina mentre cresce la tensione

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