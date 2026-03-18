Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non parteciperà all’inaugurazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia. Al suo posto, sarà presente il vice capo di Gabinetto. La riqualificazione del padiglione è stata possibile grazie ai finanziamenti stanziati dal Ministero della Cultura. La cerimonia di apertura si terrà come programmato senza la presenza del ministro.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non sarà presente all'inaugurazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia, riqualificato grazie ai finanziamenti stanziati dal Mic. In sua rappresentanza, si legge in una nota del ministero, "parteciperà il vice capo di Gabinetto, dott. Valerio Sarcone ". L'inaugurazione del restauro e della riqualificazione del padiglione segna il primo atto della 61esima Esposizione internazionale d'arte, che si terrà dal 9 maggio al 22 novembre. Con il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, sarà presente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La notizia arriva dopo giorni di intensa polemica che ha coinvolto il ministro e Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giuli salta la Biennale e manda il vice capo di Gabinetto al suo posto

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Un vero disastro per Giulia e Clara. Proprio mentre stanno lavorando a ritmo serrato inviando email per organizzare il pranzo di beneficenza per i senzatetto, la luce salta e le lascia totalmente al buio. Il contatore generale scatta di continuo e i computer sono i facebook