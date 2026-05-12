Esami di Stato scarica i documenti utili | tabella attribuzione credito griglie di valutazione format simulazioni prove

Sono disponibili alcuni documenti relativi agli Esami di Stato, tra cui la tabella di attribuzione del credito e le griglie di valutazione. Questi materiali possono essere scaricati dagli abbonati attraverso la rivista sfogliabile, seguendo le istruzioni indicate all’interno. Altri documenti utili sono in fase di rilascio e saranno resi accessibili a breve. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai contenuti o alle tempistiche di rilascio.

Primi documenti già scaricabili e altri sono in arrivo utili per gli Esami di Stato: Documenti pronti all’uso e scaricabili per gli abbonati attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista. Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Ecco tutti i vantaggi Esami di Stato Griglie di valutazione prove Esame di Stato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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