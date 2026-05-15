Maturità 2026 cosa non convince delle nuove griglie di valutazione | Parametri vaghi e poco spazio al percorso

Per l'esame di Maturità 2026 sono state introdotte nuove griglie di valutazione, che hanno suscitato alcune critiche. Una docente esperta ha espresso preoccupazioni riguardo ai parametri considerati troppo generici e alla mancanza di spazio per evidenziare il percorso individuale degli studenti. Secondo lei, le nuove modalità rischiano di trasformare l'esame in una procedura troppo burocratica e poco flessibile, lasciando spazio a dubbi sulla chiarezza e sulla coerenza dei criteri adottati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui