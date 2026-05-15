Maturità 2026 cosa non convince delle nuove griglie di valutazione | Parametri vaghi e poco spazio al percorso

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'esame di Maturità 2026 sono state introdotte nuove griglie di valutazione, che hanno suscitato alcune critiche. Una docente esperta ha espresso preoccupazioni riguardo ai parametri considerati troppo generici e alla mancanza di spazio per evidenziare il percorso individuale degli studenti. Secondo lei, le nuove modalità rischiano di trasformare l'esame in una procedura troppo burocratica e poco flessibile, lasciando spazio a dubbi sulla chiarezza e sulla coerenza dei criteri adottati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fanpage.it ha intervistato la docente Ernestina Morello sulle nuove griglie di valutazione per l'Esame di Maturità, L' insegnante del metodo sulla scuola senza voti: “Troppi criteri vaghi e una valutazione che rischia di diventare burocratica”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Orale maturità 2026, come si svolge il colloquio: regole, valutazione e cosa cambia davvero

Video Orale maturità 2026, come si svolge il colloquio: regole, valutazione e cosa cambia davvero

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maturità 2026, come cambia il colloquio: struttura, contenuti e punteggio. ORDINANZA e GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Esami di Stato, scarica i documenti utili: tabella attribuzione credito, griglie di valutazione, format simulazioni provePrimi documenti già scaricabili e altri sono in arrivo utili per gli Esami di Stato: Documenti pronti all’uso e scaricabili per gli abbonati...

maturità 2026 cosa nonMaturità 2026, cosa non convince delle nuove griglie di valutazione: Parametri vaghi e poco spazio al percorsoFanpage.it ha intervistato la docente Ernestina Morello sulle nuove griglie di valutazione per l'Esame di Maturità, L' insegnante del metodo sulla scuola ... fanpage.it

Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web