Esame di maturità 2025 2026 Incontro formativo informativo on line 21 maggio Sicilia
L’Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha programmato un incontro online il 21 maggio, rivolto agli insegnanti e agli studenti coinvolti nell’esame di maturità 20252026. L’obiettivo è fornire informazioni e chiarimenti sulle procedure e le modalità di svolgimento dell’esame, con un focus sulle novità e i requisiti richiesti. L’evento si svolgerà interamente in modalità digitale, consentendo la partecipazione a distanza di tutte le parti interessate.
L’USR Sicilia organizza, a livello regionale, un incontro formativoinformativo on line dedicato a supportare le istituzioni scolastiche nella definizione delle linee operative comuni di attuazione delle innovazioni previste dalla recente normativa sugli esami di maturità per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Esame di maturità 20252026. Incontro formativoinformativo on line 21 maggio Sicilia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Esame di MATURITÀ 2026: cosa CAMBIA Reazioni a caldo
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