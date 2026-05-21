Esame di maturità 2025 2026 Incontro formativo informativo on line 21 maggio Sicilia

L’Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha programmato un incontro online il 21 maggio, rivolto agli insegnanti e agli studenti coinvolti nell’esame di maturità 20252026. L’obiettivo è fornire informazioni e chiarimenti sulle procedure e le modalità di svolgimento dell’esame, con un focus sulle novità e i requisiti richiesti. L’evento si svolgerà interamente in modalità digitale, consentendo la partecipazione a distanza di tutte le parti interessate.

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