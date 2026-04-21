Maturità 2025 2026 | esame preliminare per candidati esterni La procedura

Per l’anno scolastico 20252026, è stata pubblicata un’ordinanza che definisce le modalità di svolgimento dell’esame di maturità, includendo anche procedure specifiche per i candidati esterni, ovvero coloro che non frequentano regolarmente l’ultimo anno di scuola. La normativa stabilisce le fasi e le modalità di esame preliminare per questa categoria di studenti.

L’ordinanza per l’anno scolastico 20252026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i candidati esterni, cioè coloro che non frequentano regolarmente l’ultimo anno di scuola. L'articolo Maturità 20252026: esame preliminare per candidati esterni. La procedura.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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