Oltre 300 studiosi si sono riuniti a Bologna in occasione dell’evento “Ereditare Eco” del 21 maggio 2026. La giornata è stata caratterizzata da una serie di interventi, letture e discussioni che hanno coinvolto ricercatori provenienti da diverse discipline. La manifestazione si è svolta in vari spazi cittadini, con un focus sul patrimonio culturale e sulle opere dello scrittore, spesso ricordato attraverso testimonianze dirette e analisi critiche. La partecipazione è continuata anche dopo la conclusione ufficiale della manifestazione.

Bologna, 21 maggio 2026 – Dopo la maratona spontanea di voci, ricordi e letture dello scorso febbraio in cui la memoria di Umberto Eco ha fatto letteralmente il giro del mondo per 24 ore, ora è l’Alma Mater a omaggiare il grande intellettuale con il primo convegno scientifico internazionale sulla sua opera e sulla sua eredità culturale. BOLOGNA - CERIMONIA MASTER IN MEDICINA PALLIATIVA AL MAST CON LEZIONE DI UMBERTO ECO La data è vicina. La data è vicina: dal 27 al 29 maggio, l’Ateneo ospiterà Ereditare Eco. Umberto Eco, l’Università di Bologna e tutti i saperi del mondo, una tre giorni di studi, incontri e iniziative, promossa dal Centro internazionale di Studi umanistici Umberto Eco (Cue). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Ereditare Eco’, oltre 300 studiosi a raccolta

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