Garlasco la bomba del Tg1 su Andrea Sempio Lui costretto a parlare

La Procura di Pavia si avvicina alla conclusione delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio ancora sotto inchiesta. Il Tg1 ha dedicato un servizio in cui Sempio si è trovato a rispondere alle domande degli inquirenti, costretto a parlare in un procedimento che potrebbe portare a sviluppi imminenti. La vicenda si avvicina a una fase decisiva, con le indagini in corso e le accuse ancora pendenti.

Manca ormai poco alla chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, che vedono indagato Andrea Sempio. A darne notizia è stato il Tg1, con un servizio nell’edizione serale del 17 agosto, spiegando che gli investigatori guidati dal procuratore Napoleone starebbero ultimando gli ultimi atti di un lavoro lungo e complesso durato oltre un anno. Nel corso delle indagini, la Procura ha richiesto diverse consulenze tecniche: dalla Bpa (Bloodstain Pattern Analysis) del Ris di Cagliari, alla consulenza sull’impronta 33, fino a quella medico-legale dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Tutto questo materiale confluirà nell’informativa finale dei Carabinieri di via Moscova e verrà inviato a Pavia, probabilmente entro la fine del mese.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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