garlasco andrea sempio ricostruisce la sua mattina del delitto e torna su messaggi e squilli agli amici

Andrea Sempio, protagonista di Garlasco, ha ricostruito la sua mattina del delitto durante un’intervista a Quarto Grado. Ha descritto il viaggio e ha parlato dei messaggi e degli squilli inviati agli amici in quei momenti. La sua testimonianza si concentra sui dettagli di quella giornata e sulla sequenza degli eventi, senza avanzare ipotesi o interpretazioni.

Dopo essere stato a Vigevano passò a casa della nonna, e in quel giorno gli inquirenti hanno rilevato "un intenso scambio di messaggi e squilli con gli amici". A Quarto Grado Andrea Sempio chiarisce questi dati sulla mattina del delitto di Garlasco, e in merito alle telefonate precisa: "Sì, ma i giorni precedenti com'erano? Cioè, nessuno ha mai pensato a quella cosa lì". Cosa fece Andrea Sempio la mattina del delitto di Garlasco Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 6 marzo, scrive Il Messaggero, Andrea Sempio ripercorre ciò che ha fatto la mattina del 13 agosto 2007. È noto che l'amico di Marco Poggi, allora 19enne, è andato a Vigevano. Quella mattina la libreria di Vigevano "l'ho trovata chiusa", quindi ha fatto "un rapido giro della piazza" ed è rientrato a Garlasco dove ha fatto visita alla nonna per "una mezz'oretta".

