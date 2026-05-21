Epidemia di Ebola emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale
L’epidemia di Ebola continua a rappresentare un rischio elevato nella regione, con 51 casi confermati nella Repubblica Democratica del Congo e due in Uganda. Attualmente ci sono circa 600 sospetti tra casi e decessi, con 139 decessi sospetti segnalati. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione del virus, mentre le squadre sul campo cercano di contenere la situazione e di gestire i casi sospetti. La diffusione del virus ha portato a dichiarare l’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.
La situazione all’oggi è di rischio alto a livello regionale, 51 casi confermati nella Repubblica Democratica del Congo e due in Uganda, quasi 600 casi sospetti e 139 decessi sospetti.Il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Ho agito prima del Comitato di Emergenza per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Emergenza sanitaria internazionale per il virus ebola
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In #RDCongo e #Uganda l’ #OMS dichiara l’emergenza sanitaria internazionale per un’ #epidemia di #Ebola Bundibugyo, variante rara senza #vaccino autorizzato. x.com
Un medico missionario americano impegnato nell’assistenza ai pazienti in Congo è risultato positivo alla variante Bundibugyo del virus Ebola. Il contagio arriva mentre l’OMS ha appena dichiarato l’emergenza sanitaria globale per l’epidemia che ha già sup facebook
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