Epidemia di Ebola emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale

L’epidemia di Ebola continua a rappresentare un rischio elevato nella regione, con 51 casi confermati nella Repubblica Democratica del Congo e due in Uganda. Attualmente ci sono circa 600 sospetti tra casi e decessi, con 139 decessi sospetti segnalati. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione del virus, mentre le squadre sul campo cercano di contenere la situazione e di gestire i casi sospetti. La diffusione del virus ha portato a dichiarare l’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

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