Marzo al Museo Filangieri | musica parole respiro e bellezza

A marzo al Museo Filangieri si svolgono tre eventi, due opere sono in movimento verso una nuova esposizione e è prevista una novità. La programmazione include musica, parole e momenti di relax tra le sale del museo. Sono in calendario anche due capolavori che si preparano a lasciare temporaneamente la collezione. La proposta culturale mira a coinvolgere i visitatori con diverse esperienze.

Al Sancarluccio, Davide Rossetti porta l'anima in scena con ".e arriva Lei!" La Sala Agata si spalanca per un concerto che è anche un rito. L'Ensemble Barocco Partenopeo Le Musiche da Camera porta in scena "Sacri Furori," un concerto dedicato alle musiche per la Passione nel dialogo tra due grandi tradizioni: quella napoletana e quella veneziana.