Latina il concorso di bellezza sfila al museo La sindaca Celentano | Non escludo provvedimenti

A Latina si svolge un concorso di bellezza che coinvolge le concorrenti Miss Teen Italy, le quali sfilano tra le opere di un museo locale. L’evento si svolge con ingresso a pagamento e ha attirato le critiche delle opposizioni politiche. La sindaca ha annunciato che saranno effettuati controlli e che potrebbero essere presi provvedimenti in risposta alla scelta di utilizzare il museo come location.