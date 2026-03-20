Latina il concorso di bellezza sfila al museo La sindaca Celentano | Non escludo provvedimenti
A Latina si svolge un concorso di bellezza che coinvolge le concorrenti Miss Teen Italy, le quali sfilano tra le opere di un museo locale. L’evento si svolge con ingresso a pagamento e ha attirato le critiche delle opposizioni politiche. La sindaca ha annunciato che saranno effettuati controlli e che potrebbero essere presi provvedimenti in risposta alla scelta di utilizzare il museo come location.
Miss Teen Italy tra le opere del museo con biglietto a pagamento: opposizioni all’attacco, la sindaca annuncia controlli e possibili provvedimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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