Due lievi scosse di terremoto tra Salernitano e Golfo di Policastro nelle prime ore del mattino

Eventi di magnitudo 1.5 e 1.8 rilevati tra Salerno e Potenza all’alba, nessuna segnalazione di danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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