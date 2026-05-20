Si tuffano in mare ma non riescono a riemergere tre sorelle morte insieme durante la vacanza nel Sussex

Durante una vacanza a Brighton, nel Sussex, tre sorelle sono morte in circostanze che ancora devono essere chiarite. Le vittime, residenti a Uxbridge, nella zona ovest di Londra, si trovavano in spiaggia quando si sono tuffate in mare e non sono più riuscite a riemergere. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, mentre i soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarle. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra chi le conosceva.

Le tre sorelle vivevano a Uxbridge, nella zona ovest di Londra, e si trovavano in vacanza nella località balneare di Brighton, nell'East Sussex quando è avvenuta la tragedia. Una ipotesi è che almeno una delle sorelle si sia tuffata in mare e che si sia trovata in difficoltà e che le altre abbiano tentato di salvarla annegando a loro volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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