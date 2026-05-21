Ensemble Amadeus Note di Mozart in basilica

La basilica di San Magno a Legnano si prepara ad ospitare un concerto di musica classica con l’Ensemble Amadeus, che interpreterà brani di Mozart. L’evento si svolgerà nel corso della stagione primaverile e coinvolgerà musicisti che si esibiranno all’interno della chiesa. La serata prevede un repertorio dedicato alle composizioni del compositore austriaco, con performance che si terranno in un ambiente storico e suggestivo. L’organizzazione dell’evento è stata comunicata attraverso canali ufficiali e la data è stata pubblicizzata sul sito della basilica.

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La basilica di San Magno a Legnano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera. Sabato, alle 16, le volte della storica chiesa legnanese faranno da cornice al concerto dell’Orchestra dell’Accademia e del Coro Sinfonico Amadeus, protagonisti di un pomeriggio dedicato alle atmosfere del classicismo viennese con al centro la celebre "Trinitatis Messe" K167 di Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento rappresenta la terza tappa della tournée dell’Ensemble Amadeus e porterà in città un programma costruito attorno alle grandi pagine sacre di Mozart e Antonio Salieri, in un percorso musicale pensato per accompagnare il pubblico dentro l’eleganza, la spiritualità e la raffinatezza sonora della Vienna del Settecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ensemble Amadeus. Note di Mozart in basilica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Requiem by Wolfgang Amadeus Mozart - Hyde Park Community United Methodist Church - April 16, 2026 Sullo stesso argomento Amadeus al Galli: Salieri distrugge Mozart per invidiaIl teatro Galli di Rimini accoglie nei prossimi giorni una riflessione profonda sul genio e l’invidia attraverso lo spettacolo Amadeus. Leggi anche: Il genio e l’invidia: la tragica storia di Mozart e Salieri nell'Amadeus di Peter Shaffer