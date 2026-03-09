Il genio e l’invidia | la tragica storia di Mozart e Salieri nell' Amadeus di Peter Shaffer

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Teatro Amintore Galli si tiene lo spettacolo “Amadeus”, diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. La rappresentazione mette in scena la relazione tra Salieri e Mozart, concentrandosi sui temi di invidia e talento. La produzione si basa sulla scrittura del drammaturgo inglese Peter Shaffer e coinvolge il pubblico con la narrazione di questa storia.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Nel 1978 Peter Shaffer scrive Amadeus basandosi su una storia conosciuta (ma alla quale gli storici non accreditano nessun fondamento), nata probabilmente da un’invenzione di Puškin che nel suo microdramma Mozart e Salieri ci racconta per la prima volta questa favola: Antonio Salieri, maturo e affermato musicista, avvelena per invidia il giovane genio Mozart. Lo spettacolo ebbe un grande successo, ma a rendere universalmente celebre l’opera (e la leggenda su cui si fonda), fu il film di Miloš Forman, che nel 1985 si aggiudicò otto premi Oscar. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

