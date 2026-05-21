Enrico La Loggia è cittadino onorario l’ex ministro | Orgoglioso delle mie origini
Il sindaco uscente di Agrigento ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia. La cerimonia si è svolta recentemente, con il sindaco che ha ufficializzato il riconoscimento durante un evento pubblico. La Loggia, ex ministro, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, dichiarando di essere orgoglioso delle sue origini. La decisione di conferire la cittadinanza onoraria si inserisce nel quadro delle iniziative della città per celebrare figure di rilievo.
Il sindaco uscente di Agrigento, Franco Miccichè, ha conferito la cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia. Nelle motivazioni si legge: “Quale riconoscimento dell'alto profilo istituzionale, dell'impegno politico e del rilevante contributo offerto allo sviluppo dell'ordinamento della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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