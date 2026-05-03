Bologna si stringe attorno alla memoria di Zanardi, ricordato come un cittadino del mondo orgoglioso delle sue radici. Un residente locale ha espresso gratitudine attraverso parole semplici, sottolineando il legame speciale con la città e il suo spirito. La figura di Zanardi viene ricordata anche per il suo carattere e il senso dell’ironia, tratti distintivi spesso associati alla comunità bolognese. La città si prepara a rendere omaggio a una personalità che ha lasciato un segno indelebile.

Bolognese, e dunque cittadino del mondo. Con quel carattere e quel senso dell’ironia che spesso si ritrovano solo qui sotto le Due Torri. Alex Zanardi, morto venerdì 1° maggio all’età di 59 anni, ha attraversato molte vite e vissuto in quasi ogni angolo del globo, ma ovunque si trovasse – su una monoposto di Formula 1 oppure in sella a una handbike durante una Paralimpiade – non si è mai dimenticato delle sue origini. Non è un modo di scrivere, né retorica. Ma la naturale conseguenza di un percorso, umano e professionale, iniziato tra gli anni Sessanta e Settanta a Castel Maggiore e arrivato a toccare i cuori di mezzo mondo. Grazie alla tenacia, alla forza d’animo e all’educazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna piange Zanardi. Un cittadino del mondo fiero delle sue origini: "Grati a te per sempre"

Notizie correlate

Brunetta su Zanardi: “Il mondo dello sport perde una delle sue figure più straordinarie”Renato BrunettaROMA – “Oggi il mondo dello sport e non solo perde una delle sue figure più straordinarie.

Morto Alex Zanardi: il mondo sportivo piange la scomparsa del campione paralimpico. Aveva 59 annidi Luca FiorettiMorto Alex Zanardi, il mondo dello sport piange la scomparsa del campione: una vita di coraggio, successi e trionfi paralimpici Il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bologna piange Zanardi. Un cittadino del mondo fiero delle sue origini: Grati a te per sempre; Bologna piange il suo campione: è morto Alex Zanardi all’età di 59 anni; Morte di Alex Zanardi, il dolore della sua Bologna: Sapremo ricordarti degnamente; Addio ad Alex Zanardi, celebre pilota e atleta paralimpico: un supereroe dei nostri tempi. Il cordoglio delle istituzioni.

Bologna piange Zanardi. Un cittadino del mondo fiero delle sue origini: Grati a te per sempreL’ex pilota di F1 e campione paralimpico fu insignito del Nettuno d’Oro nel 2012 Sono molto vicino a una città bellissima, in prima linea su sport e solidarietà. ilrestodelcarlino.it

L'Italia piange Alex Zanardi. Mattarella: Coraggio, resilienza, entusiasmo: un punto di riferimento per gli italianiIl ricordo di Bebe Vio: Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Il ministro Abodi: ... huffingtonpost.it

Bologna piange il suo campione. Addio a Alex Zanardi, atleta straordinario e simbolo di coraggio. Dopo ogni caduta ha saputo rialzarsi, insegnando a tutti cosa significa non arrendersi mai. Grazie di tutto. Ciao, campione. - facebook.com facebook

"Romano Danielli è morto, Bologna piange il suo maestro burattinaio" - Results on X | Live Posts & Updates x.com