Il generale Luongo cittadino onorario di Carinola | Qui ci sono le mie radici Riconoscimento a tutti i carabinieri d' Italia

Il generale Luongo è stato nominato cittadino onorario del Comune di Carinola. Durante la cerimonia, ha dichiarato che il riconoscimento non riguarda solo lui, ma rappresenta tutti i Carabinieri italiani. Ha aggiunto che le sue radici sono nel territorio di Carinola e ha espresso gratitudine per l’onorificenza ricevuta. La cerimonia ha coinvolto autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine.

"Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Carinola lo considero come un riconoscimento non alla mia persona, ma a tutti i Carabinieri d'Italia, che io cerco di rappresentare nella loro interezza". Il generale di Corpo d'armata Salvatore Luongo, comandante generale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Gino Paoli: cittadino onorario di Napoli, un riconoscimento per il vero spirito partenopeo.Gino Paoli: cittadino onorario di Napoli, un riconoscimento per il vero spirito partenopeo. Il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al comando provinciale di VeronaIncontro con i militari dell’Arma e le rappresentanze associative: apprezzamento per il lavoro sul territorio e richiamo a modernità, tradizione e... Temi più discussi: Camorra, il Generale dei carabinieri Luongo si congratula per la cattura di Mazzarella; Il comandante generale dell'Arma: Fiero di voi; Carabinieri, Luongo al Senato detta la linea: Innovazione e valori tradizionali. Organici carenti, cyber minacce, bodycam, Taser e nuove caserme: la mappa completa del mandato; Pasqua al Comando Generale dell’Arma: il messaggio del generale Luongo tra unità, altruismo e spirito di servizio. Carinola, cittadinanza onoraria al comandante generale dei Carabinieri Salvatore LuongoCarinola (Caserta) - Un riconoscimento che va oltre la persona e si estende a tutta l’Arma dei Carabinieri, in una piazza gremita e carica di significato ... pupia.tv Carinola, al generale Salvatore Luongo la cittadinanza onoraria: «Qui le mie radici»Il generale di Corpo d'armata Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria del ... msn.com “La fiducia riposta dai cittadini nell’Arma è per ogni Carabiniere un bene prezioso e siamo tutti consapevoli di doverla alimentare ogni giorno e custodirla gelosamente”. Il Com. Gen. #Carabinieri Salvatore Luongo a Carinola (CE) per il conferimento della citta x.com Giuseppe Luongo - facebook.com facebook