Il Decreto OIERT introduce nuove norme riguardanti l'energia termica, con obiettivi da raggiungere entro il 2030. Sono previste sanzioni per chi non rispetta i limiti stabiliti e le tariffe per i gestori del teleriscaldamento subiranno modifiche. Le regole sono state definite per incentivare pratiche più sostenibili nel settore energetico, coinvolgendo sia le aziende che i consumatori. Le disposizioni sono state pubblicate ufficialmente e devono essere applicate nel prossimo periodo di riferimento.

? Punti chiave Chi deve pagare le sanzioni per non rispettare i nuovi obiettivi?. Come cambieranno le tariffe per chi gestisce il teleriscaldamento?. Quali aziende devono garantire quote rinnovabili entro il 2030?. Quanto inciderà il fondo compensativo sulla gestione delle infrastrutture termiche?.? In Breve Obiettivo 36,7% rinnovabili termiche entro il 2030 e 48% per il teleriscaldamento.. Scadenze posticipate dal 2024 al 1° gennaio 2026 tramite Milleproroghe.. Obblighi crescenti dall'1,00% al 9,00% basati sulla quota storica aziendale.. Sanzioni tramite contributi alla Cassa per i servizi energetici sopra 500 TEP.. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il Decreto OIERT, stabilendo nuovi vincoli per le società che commercializzano energia termica in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia termica: il Decreto OIERT impone nuove regole verdi al 2030

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