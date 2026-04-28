A Imperia, la Lapet sta esaminando la Legge di Bilancio 2026 insieme ai nuovi tributaristi, con l’obiettivo di affrontare le sfide fiscali fino al 2030. Matteo Magnaghi è stato scelto come nuovo direttore provinciale, incaricato di coordinare le attività di gestione fiscale per il prossimo periodo. La discussione riguarda principalmente le modifiche alle regole fiscali e le strategie adottate per adattarsi alle novità legislative.

? Cosa sapere A Imperia la Lapet analizza la Legge di Bilancio 2026 con i nuovi tributaristi.. Matteo Magnaghi guida il nuovo direttivo provinciale per la gestione fiscale fino al 2030.. Il 24 aprile a Imperia, il convegno organizzato dalla Lapet ha affrontato le novità fiscali della Legge di Bilancio 2026 con la partecipazione di Alessandro Tatone, della Segretaria Nazionale Giovanna Restucci e della Delegata Regionale Elisa Solari. Tra i vicoli che portano al cuore della provincia, dove ogni bottega tiene traccia delle scadenze e ogni professionista custodisce la memoria dei conti della famiglia, l’incontro tecnico ha rappresentato un momento di riflessione profonda sulla gestione del gettito e delle norme che regolano il rapporto tra chi produce ricchezza e lo Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, nuove regole fiscali e la sfida di Lapet verso il 2030

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