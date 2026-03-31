La Camera dei deputati ha approvato con 203 voti favorevoli e 117 contrari il Decreto Bollette, confermando la fiducia al governo. Il provvedimento introduce nuovi aiuti economici e regole aggiornate in materia di energia, coinvolgendo sia le famiglie che le imprese. La discussione parlamentare si è conclusa con la decisione di sostenere il decreto, che ora passa all’esame delle altre istituzioni.

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto Bollette con 203 voti favorevoli e 117 contrari. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di alleggerire il peso del caro energia su famiglie e imprese, introducendo una serie di misure economiche e regolatorie. Il fondo complessivo previsto per questa misura è pari a 315 milioni di euro per il 2026. In questo caso, saranno i fornitori di energia a poter riconoscere uno sconto in bolletta, calcolato sulla base dei consumi energetici, con limiti precisi: Le modalità operative saranno stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Tra le novità più attese c’è il giro di vite contro le chiamate indesiderate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Decreto Bollette: via libera della Camera tra aiuti economici e nuove regole sull’energia

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