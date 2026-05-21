Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si aggira oggi a 0,115 euro per kilowattora, pari a circa 115,37 euro per megawattora, secondo i dati del 21 maggio 2026. Questa cifra rappresenta il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. La variazione di questo prezzo viene monitorata quotidianamente e riflette le dinamiche di mercato in corso.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 21 Maggio 2026, un valore di 0,115 €kWh (115,37 €MWh). Questo dato segna una flessione del 6,2% rispetto alla giornata precedente e si posiziona al di sotto sia della media degli ultimi 7 giorni ( 0,123 €kWh ) sia della media degli ultimi 30 giorni ( 0,118 €kWh ). Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, a cui si aggiungono tasse, oneri di sistema e costi di commercializzazione. Il valore odierno, pur non essendo ai minimi del mese, rappresenta un segnale di raffreddamento rispetto ai picchi registrati nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,115 €/kWh – 21 Maggio 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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