Energia e guerre l’Europa la vede nera E l’Italia sta messa peggio di tutti
L’attuale situazione vede l’Europa affrontare una serie di sfide legate ai conflitti in Medio Oriente e allo shock energetico che ne è derivato. Le tensioni in alcune aree si sono tradotte in un aumento dei prezzi dell’energia, influenzando i mercati e le economie di diversi paesi. Bruxelles ha deciso di ridurre le previsioni di crescita per l’Eurozona e per l’intera Unione Europea, mentre l’Italia si trova in una posizione ancora più critica rispetto ad altri stati membri.
I conflitti in corso e lo shock energetico scatenato dalla guerra in Medio Oriente spingono Bruxelles a tagliare le stime di crescita per l’Eurozona e per l’intera Europa. Ma dentro questa frenata generale, per l’Italia il dato è pesante: terzultima quest’anno, davanti solo a Irlanda e Romania, e ultima nel 2027. Un quadro che certifica la fragilità dell’economia italiana. Per l’Eurozona il Pil è visto in aumento dello 0,9% nel 2026, contro l’1,2% indicato nelle previsioni d’autunno, e dell’1,2% nel 2027, dall’1,4% precedente. Per l’intera Ue Bruxelles stima una crescita dell’1,1% nel 2026, dall’1,4%, e dell’1,4% nel 2027, dall’1,7% previsto in autunno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Iran: quanto durerà la guerra La diretta con Alessandro Orsini
Sullo stesso argomento
L’Europa tra guerre illegali e diritto internazionale: la sovranità messa alla provaL’Unione europea si ritrova a subire gli effetti di un’altra guerra illegale ai sensi del diritto internazionale, dopo che nel 2022 la Russia ha...
Energia, Bandecchi: Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles,...
Negli ultimi mesi il prezzo dell’energia è tornato a salire. Guerre, tensioni internazionali e crisi geopolitiche stanno rendendo il mercato energetico sempre più instabile… e le conseguenze arrivano direttamente nelle bollette di famiglie e imprese. Per ques facebook
Grazie @BassoFbasso per questa bella intervista su @Corriere sulle lezioni energetiche delle guerre in corso in Ucraina e Medio Oriente x.com
Inseguire l'energia fa schifo...per un nuovo giocatore!!! reddit
Energia, l’ora di un progetto europeoC’è una domanda che i leader europei dovrebbero porsi con franchezza: quante delle crisi attuali — dall’inflazione alle guerre, dall’instabilità ... ilsole24ore.com
Crisi e guerre, l’energia preoccupa, il cibo meno. Ma le calorie mancanoCi preoccupiamo molto dell’energia. Ed è giusto. Senza petrolio e gas si fermano fabbriche, trasporti, sistemi produttivi. L’Europa ha costruito un’agenda sulla sicurezza energetica, puntando su ... italiaoggi.it