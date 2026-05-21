Energia e guerre l’Europa la vede nera E l’Italia sta messa peggio di tutti

Da lanotiziagiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale situazione vede l’Europa affrontare una serie di sfide legate ai conflitti in Medio Oriente e allo shock energetico che ne è derivato. Le tensioni in alcune aree si sono tradotte in un aumento dei prezzi dell’energia, influenzando i mercati e le economie di diversi paesi. Bruxelles ha deciso di ridurre le previsioni di crescita per l’Eurozona e per l’intera Unione Europea, mentre l’Italia si trova in una posizione ancora più critica rispetto ad altri stati membri.

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I conflitti in corso e lo shock energetico scatenato dalla guerra in Medio Oriente spingono Bruxelles a tagliare le stime di crescita per l’Eurozona e per l’intera Europa. Ma dentro questa frenata generale, per l’Italia il dato è pesante: terzultima quest’anno, davanti solo a Irlanda e Romania, e ultima nel 2027. Un quadro che certifica la fragilità dell’economia italiana. Per l’Eurozona il Pil è visto in aumento dello 0,9% nel 2026, contro l’1,2% indicato nelle previsioni d’autunno, e dell’1,2% nel 2027, dall’1,4% precedente. Per l’intera Ue Bruxelles stima una crescita dell’1,1% nel 2026, dall’1,4%, e dell’1,4% nel 2027, dall’1,7% previsto in autunno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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