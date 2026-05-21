Energia e guerre l’Europa la vede nera E l’Italia sta messa peggio di tutti

L’attuale situazione vede l’Europa affrontare una serie di sfide legate ai conflitti in Medio Oriente e allo shock energetico che ne è derivato. Le tensioni in alcune aree si sono tradotte in un aumento dei prezzi dell’energia, influenzando i mercati e le economie di diversi paesi. Bruxelles ha deciso di ridurre le previsioni di crescita per l’Eurozona e per l’intera Unione Europea, mentre l’Italia si trova in una posizione ancora più critica rispetto ad altri stati membri.

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