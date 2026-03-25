L’Unione europea si trova ad affrontare le conseguenze di un nuovo conflitto considerato illegale secondo il diritto internazionale, a seguito dell’invasione di uno Stato da parte di un altro nel 2022. La situazione mette in discussione la sovranità degli Stati coinvolti e solleva questioni legali riguardanti il rispetto delle norme internazionali. La crisi prosegue senza che siano ancora definiti gli esiti ufficiali del conflitto.

L’Unione europea si ritrova a subire gli effetti di un’altra guerra illegale ai sensi del diritto internazionale, dopo che nel 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina. L’uso della forza per aggredire altri Stati e per occuparne i territori è stato bandito dalla Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta dalla quasi totalità degli Stati, ed è considerato, a ragione, un principio cardine del diritto internazionale contemporaneo. Un’Europa stretta tra principi e realtà geopolitica. In questo contesto geopolitico, in cui due superpotenze, titolari di un seggio permanente con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, deputato al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, violano palesemente i principi della Carta, l’Unione europea si trova in rotta di collisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa tra guerre illegali e diritto internazionale: la sovranità messa alla prova

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