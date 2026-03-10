Energia Bandecchi | Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia

Il presidente di un istituto bancario ha dichiarato che l’Italia deve assumere un ruolo più attivo in Europa per un patto sull’energia. Ha evidenziato come le proposte di governo riguardino accise mobili, misure contro le speculazioni e richieste di interventi straordinari a Bruxelles. Queste azioni mostrano, secondo lui, la vulnerabilità del paese in settori che avevano già segnalato.

"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles, l'Italia scopre di essere vulnerabile dove avevamo avvertito da tempo. Avevamo detto che senza una strategia energetica vera l'Italia sarebbe rimasta ostaggio delle crisi internazionali, e oggi i fatti ci danno ragione: il governo è costretto a rincorrere i prezzi con decreti sulle accise, cabine di regia contro la speculazione, richieste di "misure straordinarie" all'Europa, esattamente nella direzione che avevamo indicato. Quelle che potevano sembrare preoccupazioni "allarmistiche" sono diventate...

"L'Europa ha commesso un errore strategico allontanandosi dall'energia #nucleare, che è affidabile, conveniente e a basse emissioni". È una svolta significativa quella che la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "madrina" del Green - facebook.com facebook

Dipendere più di ogni altro Paese dall’importazione di combustibili fossili fa sì che l’Italia sia il Paese europeo più esposto alle crisi internazionali, sia in termini di sicurezza energetica che di prezzo dell’energia. Non possiamo più permettercelo. Dobbiamo acc x.com