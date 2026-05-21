Encuentro incontri tra Castiglione e Perugia Zapatero dà forfait

Oggi si apre la tredicesima edizione di Encuentro, la manifestazione dedicata alle letterature in lingua spagnola. L'evento si sposta a Castiglione del Lago, dove alle 17 si terrà un incontro tra rappresentanti di Castiglione e Perugia. È stato annunciato che l'ex presidente del governo spagnolo non parteciperà all'appuntamento. La giornata prevede altri incontri e attività legate alla promozione della cultura letteraria in lingua spagnola.

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Entra nel vivo la 13esima edizione Encuentro, la festa delle letterature in lingua spagnola. Oggi il festival si trasferisce a Castiglione del Lago: alle 17.15, alla Rocca del Leone la scrittrice e traduttrice Gaja Lombardi Cenciarelli presenta, con Roberto Contu, “Il rivoluzionario e la maestra“ mentre alle 18.15 Pablo Maurette e Guillermo Arriaga dialogano con Laura Pezzino e con il Gruppo di lettura LeggerMente di Libri Parlanti sul tema “Dove nasce la letteratura?“. Alle 21, a Palazzo della Corgna l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli presenta il libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica“, scritto insieme a Carlo Bonini: un atto d’accusa verso le politiche delle destre di governo, ma anche verso le ambiguità di un campo progressista che ha rinunciato a elaborare una propria idea di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Encuentro, incontri tra Castiglione e Perugia. Zapatero dà forfait ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Encuentro: la letteratura spagnola invade Perugia e Castiglione? Domande chiave Chi incontrerai tra i vagoni del Minimetrò durante il festival? Come faranno gli studenti a dialogare con i grandi scrittori... Encuentro 2026: Luiselli ed Enard aprono il festival a Perugia? Cosa scoprirai Come si intrecciano le memorie di quattro generazioni nel nuovo romanzo? Perché la storia di Berlino diventa il tema di Enard? Dove... Torna Encuentro La letturatura fa spettacoloDa martedì a domenica presentazioni, incontri, approfondimenti e reading a ingresso gratuito a Perugia e Castiglione del Lago. Le star ... lanazione.it Ecco il festival Encuentro, arriva anche l'ex premier spagnolo ZapateroPERUGIA - Arriverà a Perugia anche l'ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero in occasione della tredicesima edizione di Encuentro, festa delle letterature in ... ilmessaggero.it