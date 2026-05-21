Encuentro incontri tra Castiglione e Perugia Zapatero dà forfait
Oggi si apre la tredicesima edizione di Encuentro, la manifestazione dedicata alle letterature in lingua spagnola. L'evento si sposta a Castiglione del Lago, dove alle 17 si terrà un incontro tra rappresentanti di Castiglione e Perugia. È stato annunciato che l'ex presidente del governo spagnolo non parteciperà all'appuntamento. La giornata prevede altri incontri e attività legate alla promozione della cultura letteraria in lingua spagnola.
Entra nel vivo la 13esima edizione Encuentro, la festa delle letterature in lingua spagnola. Oggi il festival si trasferisce a Castiglione del Lago: alle 17.15, alla Rocca del Leone la scrittrice e traduttrice Gaja Lombardi Cenciarelli presenta, con Roberto Contu, “Il rivoluzionario e la maestra“ mentre alle 18.15 Pablo Maurette e Guillermo Arriaga dialogano con Laura Pezzino e con il Gruppo di lettura LeggerMente di Libri Parlanti sul tema “Dove nasce la letteratura?“. Alle 21, a Palazzo della Corgna l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli presenta il libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica“, scritto insieme a Carlo Bonini: un atto d’accusa verso le politiche delle destre di governo, ma anche verso le ambiguità di un campo progressista che ha rinunciato a elaborare una propria idea di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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