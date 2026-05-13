Durante il festival dedicato alla letteratura spagnola, si svolgeranno incontri tra scrittori internazionali e studenti nelle stazioni del Minimetrò di Perugia e Castiglione del Lago. I partecipanti avranno l'opportunità di dialogare con autori provenienti da diversi Paesi, attraverso appuntamenti organizzati negli spazi pubblici della città. La manifestazione prevede anche momenti di confronto tra giovani lettori e scrittori, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza della letteratura spagnola.

? Domande chiave Chi incontrerai tra i vagoni del Minimetrò durante il festival?. Come faranno gli studenti a dialogare con i grandi scrittori internazionali?. Dove si svolgeranno le performance letterarie tra Perugia e Castiglione?. Perché la letteratura spagnola sta coinvolgendo le biblioteche di quartiere?.? In Breve Programma dal 19 al 24 maggio tra Perugia, Castiglione del Lago e centri limitrofi.. Settocento studenti coinvolti in letture di Zafón e Benedetti presso diverse scuole locali.. Incontri con Zapatero, Mathias Énard, Guillermo Arriaga e Fernanda Trías in vari luoghi.. Lezioni performance su vagoni Minimetrò con Paolo Di Paolo e Fernanda Trías il 22-23 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Encuentro: la letteratura spagnola invade Perugia e Castiglione

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