Encuentro 2026 | Luiselli ed Enard aprono il festival a Perugia

A Perugia è iniziato l’Encuentro 2026, un festival dedicato alla letteratura, con gli interventi di due autori: uno italiano e uno francese. La scrittrice ha presentato il suo nuovo romanzo, nel quale si intrecciano le memorie di quattro generazioni. Lo scrittore francese ha invece scelto come tema centrale della sua partecipazione la storia di Berlino. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e critici letterari.

? Cosa scoprirai Come si intrecciano le memorie di quattro generazioni nel nuovo romanzo?. Perché la storia di Berlino diventa il tema di Enard?. Dove si svolgeranno gli incontri tra gli autori e il pubblico?. Chi accompagnerà Luiselli ed Enard in questo viaggio letterario?.? In Breve Luiselli presenta Principio metà fine il 19 maggio alle 18:30 a Perugia.. Enard dialogherà con Paolo Di Paolo il 23 maggio presso l'Università per Stranieri.. Enard svolgerà una residenza artistica presso la Fondazione Civitella Ranieri durante il festival.. Programma completo in presentazione tramite conferenza stampa il 6 maggio a Perugia.. Valeria Luiselli e Mathias Enard aprono la tredicesima edizione del festival Encuentro a Perugia e Castiglione del Lago tra il 19 e il 24 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Encuentro 2026: Luiselli ed Enard aprono il festival a Perugia Notizie correlate Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia: oggi alle 16.00 aprono le prevendite per il 5 luglioOggi, 18 febbraio, si accende ufficialmente il conto alla rovescia per Hellwatt Festival 2026, il nuovo evento in programma alla RCF Arena di Reggio... Gualtieri, Le Coliche, Piovani e De Luca aprono il festival del Co-HousingROMA – Martedì 30 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi – si apre il Festival del Co-Housing di Roma Capitale, il...